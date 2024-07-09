قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات بالجرم المشهود على طريق المطار وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام شخص مجهول بترويج ​المخدرات​ في منطقة ​الضاحية الجنوبية​، على متن درّاجة آليّة"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّته ومكان إقامته في محلّة ​حي السلم​، وهو المدعو: "ح. ه." (من مواليد عام 2003، لبناني)".



وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-06-09 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة ​طريق المطار​، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون كحلي؛ تمّ ضبطها".



وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، تمّ ضبط: 8 مظاريف بداخلها مادّة الباز، مظروف بداخله مادّة ​الكوكايين​، مبلغ مزيّف بقيمة 50 دولارًا أميركيًّا، مبلغ مالي وأجهزة خلويّة. كما تّم ضبط دراجة ثانية، يستخدمها أيضًا في عمليّة ترويج المخدّرات، وتبيّن أنّها مسروقة".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في الضّاحية الجنوبيّة، على متن الدرّاجتَين الآليّتَين المضبوطتَين، وأنّه استحصل على الدرّاجة المسروقة وهاتف خلوي من التّاجر الّذي يعمل لصالحه"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".