هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: تقديراتنا تشير إلى أن المشاهد التي بثها الحزب التقطت قبل نحو شهرين

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري، تأكيده أن "تقديراتنا تشير إلى أن المشاهد التي بثها حزب الله التقطت قبل نحو شهرين".

هذا ونشر الاعلام الحربي في حزب الله، تحت عنوان "الهدهد الحلقة 2" مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات ومواقع مستحدثة لجنود الجيش الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وفي 18 حزيران الماضي، نشر حزب الله مقطعا مصورا مدته 9 دقائق و31 ثانية تحت عنوان "ما رجع به الهدهد" يتضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل، في حين وصفته مصادر إسرائيلية بالخطير.

واكد الحزب إن مقطع الفيديو صورته مسيّرات تابعة له تمكنت "من تجاوز وسائل الدفاع الجوي للعدو، وعادت من دون أن تتمكن وسائله من كشفها".

وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو مواقع إسرائيلية حساسة، من بينها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات بمدينة حيفا الواقعة على بعد 27 كيلومترا من الحدود اللبنانية.

وظهرت في الفيديو مشاهد جوية لمدينة حيفا، بما فيها مجمع الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء حيفا ومطار حيفا وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة "ساعر 4.5" المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة "ساعر 5