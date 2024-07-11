الامن العام: نظمنا عودة طوعية ضمت 220 سوريًا عبر مركزي عرسال والقاع بوجود مراقبين من مفوضية اللاجئين

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، "ان المديرية، نظمت صباح اليوم عملية العودة الطوعية لسوريين موجودين على الأراضي اللبنانية، وذلك عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمّت 220 شخصاً، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وذكرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجّلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا التقدّم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم".