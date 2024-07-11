الامن العام حذر مطلقي إدعاءات زائفة تستهدف ضباطا حاليين وسابقين بهدف المس بسمعة مؤسسة أمنية

اشار مكتب "شؤون الإعلام" في المديرية العامة للأمن العام، الى انه"تداولت بعض منصات التواصل الإجتماعي إدعاءات زائفة تستهدف ضباطا حاليين وسابقين في المديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف المس بسمعة مؤسسة أمنية تقوم بدور محوري خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد".

وحذرت المديرية العامة للأمن العام مطلقي هذه الحملة المشوهة للحقيقة، مؤكدة انها لن تتوانى عن ملاحقة كل فاعل أو شريك أو محرض يقوم بنشر أخبار غير دقيقة تطال المؤسسة وستعمد إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم".