صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الذهب يتجاوز 2400 دولار بعد بيانات التضخم الأميركية وزير الخارجية الإيطالي: نؤمن بالسلام ليس فقط في غزة وإنما في مناطق أخرى مثل لبنان تحذير من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة.. وهذه المناطق معرّضة بشكل كبير! الامن العام حذر مطلقي إدعاءات زائفة تستهدف ضباطا حاليين وسابقين بهدف المس بسمعة مؤسسة أمنية الامن العام: نظمنا عودة طوعية ضمت 220 سوريًا عبر مركزي عرسال والقاع بوجود مراقبين من مفوضية اللاجئين حزب الله أحيا الليلتين الثالثة والرابعة من عاشوراء في صيدا والجوار

لبنان

تحذير من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة.. وهذه المناطق معرّضة بشكل كبير!

صيدا اون لاين

حذرت وزارة البيئة من "أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق المنية-الضنية وأقسام أخرى من محافظتي الشمال وعكار".
لذلك، دعت وزارة البيئة في بيان، الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي.
كما تدعو الوزارة البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية والمحلية لمراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب لما من ذلك الأمر مساهمة أساسية للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الحرائق في الغطاء الحرجي".
لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط الآتي https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/ 
او الإطلاع مباشرة على توقعات مؤشر الحرائق وتوزعها عبر كافة البلدات اللبنانية عبر منصة مختبر الحرائق لجامعة البلمند وعبر الرابط التالي: https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger
والتبليغ فوراً عن أي حريق على الرقم ١٢٥.

اقرأ أيضا

الصرّافون يوسّعون نطاق عملهم: بديلٌ عن الدولار

وفاة الحاج أحمد حسين عز الدين، الدفن الخامسة عصرا يوم الخميس في 11 تموز 2024

بيان عن الكهرباء.. ماذا أعلن وزير الطاقة؟

تطوّر إيجابي يخصّ الكهرباء.. إليكم آخر خبر

مايا نعمة ترزق بطفلتها... الصور الاولى

تحذير من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة.. وهذه المناطق معرّضة بشكل كبير!

تم نسخ الرابط