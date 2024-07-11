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الذهب يتجاوز 2400 دولار بعد بيانات التضخم الأميركية

صيدا اون لاين

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس لتتجاوز 2400 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع الشهر الماضي مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الأميركية.
وبحلول الساعة 12.56 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2406.99 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أيار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2412.60 دولار.
وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، كما كان الارتفاع على أساس سنوي هو الأقل خلال عام مما يُرجح عودة التباطؤ في الأسعار ويُقرب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خطوة أخرى من قرار خفض الفائدة.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في إفادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب خلال اليومين الماضيين إلى أن البنك المركزي يقترب من قرار خفض الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 31.63 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أيار، كما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1008.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1002.54 دولار.

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