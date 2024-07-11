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تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة للتعرف عليه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوب مجهول الهوية أقدم على السرقة من داخل أحد المتاجر التجارية.
لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون عنه شيئاً أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون.

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