"لم نعتدِ على أحد"... السيد نصرالله: من يعبّر عن ثقافة الحياة هو من يقاوم

صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، "تجاوز الأنانية للتفكير بالآخرين بحياتهم وبمعيشتهم جزء من ثقافة الحياة أما التفكير بطريقة أنا وحزبي وعائلتي وبعدي الطوفان لا يعتبر ثقافة انسانية".

وأردف نصرالله، في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد الشهداء (ع)، "من يستخدم السلاح ليرعب الناس ينطبق عليه المفسد في الأرض".

وتابع، "الشعب الفيتنامي استطاع أن يستعيد أرضه والانتصار بالمقاومة والصبر وبالتضامن وكذلك الصين بين سنتي 1937 و1945 عندما احتلتها اليابان فقاوم الشعب الصيني وقدّم الملايين".

وأشار نصرالله، الى انه "لو بقي الشعب الصيني خانعًا كان اليوم تحت الاحتلال وأسوأ من دول العالم الثالث بينما هو قوة عظمى في العالم".

واستكمل، "من يعادي ثقافة المقاومة يتناقض مع فطرته وغريزته".

وقال نصر الله: "عندما نأتي إلى لبنان نجد البعض يقول عن ثقافة المقاومة أنها ثقافة موت".

ولفت الى ان "شهداء اليوم في كل المنطقة هم شهداء صناع نصر وصناع حياة فيما أميركا هي التي تنشر ثقافة الموت".

وأضاف، "نحن لم نعتدِ على أحد بل أميركا هي التي اعتدت على شعوب منطقتنا واسرائيل تعتدي على شعوبنا".

وختم نصر الله: "من يعبّر عن ثقافة الحياة هو من يقاوم ويصمد ويجاهد ويقف في وجه الاحتلال والمشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة وهذه الثقافة التي ندعو إليها".