صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
"لم نعتدِ على أحد"... السيد نصرالله: من يعبّر عن ثقافة الحياة هو من يقاوم وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ أطلقت من سوريا بمنطقة مفتوحة في حصبين جنوبي الجولان طليس للسائقين العممومين الشرعيين: تلقفوا خطوة الوزير حمية لجهة إعادة تشغيل باصات النقل المشترك مؤسسة الحريري تنظم دورات تأهيل مهني مجانية بصيانة الهواتف والكمبيوتر وNetwork Lab وصناعة الشمع الحلبي: التصحيح استؤنف ونتائج الامتحانات الرسمية ستصدر في وقت قريب "الجيش" ينعى لواءاً متقاعداً

لبنان

"لم نعتدِ على أحد"... السيد نصرالله: من يعبّر عن ثقافة الحياة هو من يقاوم

صيدا اون لاين

صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، "تجاوز الأنانية للتفكير بالآخرين بحياتهم وبمعيشتهم جزء من ثقافة الحياة أما التفكير بطريقة أنا وحزبي وعائلتي وبعدي الطوفان لا يعتبر ثقافة انسانية".
وأردف نصرالله، في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد الشهداء (ع)، "من يستخدم السلاح ليرعب الناس ينطبق عليه المفسد في الأرض".
وتابع، "الشعب الفيتنامي استطاع أن يستعيد أرضه والانتصار بالمقاومة والصبر وبالتضامن وكذلك الصين بين سنتي 1937 و1945 عندما احتلتها اليابان فقاوم الشعب الصيني وقدّم الملايين".
وأشار نصرالله، الى انه "لو بقي الشعب الصيني خانعًا كان اليوم تحت الاحتلال وأسوأ من دول العالم الثالث بينما هو قوة عظمى في العالم".
واستكمل، "من يعادي ثقافة المقاومة يتناقض مع فطرته وغريزته".
وقال نصر الله: "عندما نأتي إلى لبنان نجد البعض يقول عن ثقافة المقاومة أنها ثقافة موت".
ولفت الى ان "شهداء اليوم في كل المنطقة هم شهداء صناع نصر وصناع حياة فيما أميركا هي التي تنشر ثقافة الموت".
وأضاف، "نحن لم نعتدِ على أحد بل أميركا هي التي اعتدت على شعوب منطقتنا واسرائيل تعتدي على شعوبنا".
وختم نصر الله: "من يعبّر عن ثقافة الحياة هو من يقاوم ويصمد ويجاهد ويقف في وجه الاحتلال والمشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة وهذه الثقافة التي ندعو إليها".

اقرأ أيضا

تحذير من ارتفاع خطر الحرائق في الأيام المقبلة.. وهذه المناطق معرّضة بشكل كبير!

توتر شديد وانتشار للجيش وقتيلة في وادي خالد.. ماذا جرى؟

صيف 2024 إستثنائي... خبير يُنبّه من "النهاية الحامية"!

"الجيش" ينعى لواءاً متقاعداً

وزير المالية أصدر 4 قرارات تتعلق بتمديد مهل وتسوية غرامات التحقق والتحصيل

نتنياهو يهدد "الحزب" بالموت: "الوضع في الشمال سنغيّره"!

تم نسخ الرابط