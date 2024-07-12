جسر انفصل عن الطريق في نيويورك بسبب الحرارة الشديدة وتمدد الفولاذ

أُعيد فتح جسر الجادة الثالثة في مدينة نيويورك الأميركية، الذى يربط برونكس بمانهاتن عبر نهر هارلم، أمام حركة المرور بعد أن علق فى الوضع المفتوح، ، بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى تمدد الفولاذ، وفقًا لمسؤولي المدينة.

وأظهرت مشاهد من مكان الحادث قوارب قوات الدفاع عن نيويورك وهى ترش المياه على امتداد وأسفل الجسر المفتوح فى محاولة لتبريده بعد تعرضه للحرارة الشديدة بسبب التغيرات المناخية.

وأفادت شبكة "سى بى إس نيويورك"، أنّه عندما حاول العمال تحريك الجسر، فشل فى التوافق مع آلية القفل الموجودة على جانب مانهاتن من الامتداد. وقد تم علاج هذه المشكلة.

وتسبب الخلل فى تأخيرات كبيرة فى حركة المرور فى جنوب برونكس على طول طريق ميجور ديجان السريع وشارع إيست 138.

وقد وقع الحادث في أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن في مدينة نيويورك.