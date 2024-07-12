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حادثة "مأساوية" تهزّ بلدة شمالية... قُتلت عن طريق الخطأ!

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حادثة مأساوية هزّت بلدة المحطة في وادي خالد العكارية بعد وفاة سيّدة عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "إشكالاً وقع بين كل من المدعو (م.ع) والمدعو (ح.و), وسرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار كثيف في بلدة المحطة في وادي خالد, مما أسفر عن إصابة السيدة (ح.أ)، بطلق ناري في ظهرها عن طريق الخطأ".
ووفق المعلومات, أن السيدة التي كانت تمر بالمكان عن طريق الصدفة, تمّ نقلها بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى السلام في القبيات لتلقي العلاج اللازم, إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة".
وأشارت المعلومات, إلى أن "المنطقة تشهد حالة من التوتّر الشديد, حتى أن أصحاب المحال التجارية عمدوا على إقفال محالهم, خوفاً من تجدّد الإشكال, لا سيّما بعد وفاة السيدة (ح.أ)".
وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان وعملت على تطويقه خوفاً من تجدّد الإشكال, وتقوم بمداهمات لتوقيف مطلقي النار, والتحقيق معهم.
وكشفت المعلومات, أن "خلفية الإشكال تعود إلى خلافات بين الطرفين حول أفضلية السيطرة على معبر أبو عصام في تلك المنطقة والذي يعد أبرز معابر التهريب من لبنان إلى سوريا وبالعكس".

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