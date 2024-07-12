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لبنان

لقاءات "دسمة" تبشّر بالخير... ومحاولة لتأسيس لوبي داعم!

صيدا اون لاين

يستمر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بجهوده من أجل تلافي وضع لبنان على اللائحة الرمادية حيث باشر منذ بداية الأسبوع سلسلة لقاءات في الولايات المتحدة الأميركية، فهل أثمرت إيجاباً؟ وماذا سمع من الجهات الدولية؟
ووفق مصادر مواكبة تبين عبر "ليبانون ديبايت", أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يجري لقاءات بالجملة في واشنطن، مع المسؤولين في عدد من الهيئات المالية، ابرزها financial action task force، و financial prime enforcement network، بهدف إبراز الإجراءات التي قام بها مصرف لبنان والمصارف لجهة الإلتزام بالمعايير التي تمنع تبييض أموال عبر لبنان.
وتلفت إلى أن منصوري يسعى حالياً لإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية، بعدما كان نجح سابقاً في تجنيب لبنان هذه اللائحة مرتين في الخريف والربيع الماضيين.
وتحدّثت المعلومات في هذا الإطار عن لقاءات دسمة أجراها منصوري مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتصف المصادر خطوات منصوري في واشنطن بأنها محاولة تأسيس "لوبي" داعم للبنان، يُبقي علاقات مصارفه المالية مع المصارف الأجنبية المراسلة، في حال تمّ وضع الدولة اللبنانية على اللائحة الرمادية.
وترى المصادر بأن محادثات منصوري إيجابية، في وقت تحمّل الجهات المالية الدولية حكومة لبنان مسؤولية عدم البدء بالإصلاحات المطلوبة

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