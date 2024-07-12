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صيدا

حزب الله قدم الدفعة ال50 لمحطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا

صيدا اون لاين

واصل العمل الإجتماعي في حزب الله مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لأهلنا في صيدا خاصة بعد الانقطاع المتكرر للكهرباء في خط الخدمات والذي يغذي العديد من مناطق صيدا والجوار مقدما الدفعة ال50 من المازوت عبر شركة الأمانة، لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية - الاسماعيلية وحي المغارة - القريّة ومحطات حارة صيدا الكبرى ومار الياس  في صيدا.
وتسلمت تلك المحطات 7250 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي

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