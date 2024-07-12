صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

"كهرباء لبنان": المباشرة بتفريغ القسم الاول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية

صيدا اون لاين

اعلنت "مؤسسسة كهرباء لبنان" في بيان، "المباشرة بتفريغ القسم الأول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية"، وجاء في البيان: "إلحاقا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 08/07/2024، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بعملية تفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المخصصة لشهر حزيران 2024، والموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، والذي يرسو حاليا قبالة مصب معمل دير عمار، وذلك بعد تبلغ المؤسسة بقيام المورد برفع الحجز المالي (Financial Hold) عنه، حيث سيعمد إلى تفريغ حوالي //21,000// طن متري من مادة الغاز أويل في خزانات معمل دير عمار، ليتوجه من ثم إلى معمل الزهراني حيث سيتم تفريغ ما تبقى من حمولته التي تبلغ حوالي //9,000// طن متري، وذلك لتجنب توقف معمل الزهراني عن إنتاج الطاقة الذي من المرتقب أن ينفذ خزينه بعد ذروة ليل اليوم؛ على أن يصار من ثم إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المعنية والبالغة حمولته حوالي //30,000// طن متري، والذي يرسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، مباشرةً فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه".
وتابع البيان "على أثر ذلك، ستقوم المؤسسة بإعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسريا في كل من معملي دير عمار والزهراني تباعا مع ارتفاع مخزون مادة الغاز أويل، وإعادة من ثم التغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة المقبلة".

اقرأ أيضا

بايدن اكد بان حماس واسرائيل وافقا على الاطار: فريقي يحرز تقدما وأنا مصمم على إكمال الصفقة في غزة

أسعار الذهب تسجّل مستويات جديدة.. إليكم كم أصبح سعر الأونصة

حمية حول تحطيم باصات النقل العام في الدورة: لم نحدد تعرفة النقل بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد

مولوي وجه كتاباً إلى قوى الأمن للتحقيق بواقعة تحطيم باصات النقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا

الجيش: توقيف سوري منطقة الدورة لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها

انخفاض الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل... وحذار الرياح النشطة وارتفاع موج البحر شمالاً!

تم نسخ الرابط