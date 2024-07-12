بعد منشور عن العلم الفلسطيني... شركة طيران أميركية "تعتذر"!

اعتذرت خطوط دلتا الجوية الأميركية، الخميس، عن منشور تم حذفه لاحقا من حسابها على "إكس" والذي بدا أنه يتعاطف مع مستخدم للمنصة اشتكى من مضيفات يرتدين دبابيس العلم الفلسطيني على زيهن الرسمي.

ونشر مستخدم "إكس" صورتين، الثلاثاء، لمضيفات طيران دلتا يرتدين الدبابيس ووصف ذلك بـ "شارات حماس".

وفي اليوم التالي، ردت دلتا على المنشور " نسمعك، سنكون مرعوبين أيضا من ذلك"، وفقا لصورة للرد المحذوف الذي أضاف "يعكس موظفونا ثقافتنا ولا نستخف بعدم اتباع سياستنا."

وقال متحدث باسم دلتا في بيان لصحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، إن منشور شركة الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي "لم يكن يتماشى مع قيمنا ومهمتنا". وقال المتحدث إن عضو الفريق الذي كتب المنشور "تم التحدث معه ولم يعد يشرف على حسابات دلتا الاجتماعية" ، لكنه لم يحدد ما إذا كان عضو الفريق لا يزال يعمل في دلتا.

وقالت دلتا في بيان إن المضيفات، اللواتي تم تصويرهن في رحلات منفصلة، ما زلن يعملن في شركة الطيران وتلقين دعما من الشركة.

وعلى الرغم من أنها سمحت في السابق بارتداء الدبابيس التي تمثل دولا خارج الولايات المتحدة على الزي الرسمي، قالت دلتا إنه اعتبارا من الإثنين، لن يسمح إلا بدبابيس العلم الأميركي، وهي خطوة قالت شركة الطيران إنها اتخذتها ردا على حادث هذا الأسبوع.

وأدان نشطاء فلسطينيون رد دلتا، وقال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يعتزمون مقاطعة شركة الطيران.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهي مجموعة للحقوق المدنية للمسلمين، للصحيفة إنه كان يأمل في البداية ألا تكون تغريدة دلتا قد كتبها شخص يعمل في شركة الطيران. وقال إن المنشور قد يجعل الناس يعتقدون أن العلم الفلسطيني هو "رمز لمجموعة كراهية".

وقال ميتشل "ما حدث مع دلتا هو أحدث مثال على العنصرية ضد الفلسطينيين"، مضيفا أن "كير" رحبت باعتذار دلتا. "وآمل أن يبدأ هذا الحادث في تحريك الأمور في اتجاه مختلف."

وقالت "كير" في أبريل إنها تلقت أكثر من 8000 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية في عام 2023، وهو أعلى مستوى في تاريخها الممتد لـ 30 عاما.

وواجه الأميركيون الفلسطينيون الخوف والعنف وسط الحرب في غزة، حسب الصحيفة، حيث أسيء فهم دعمهم للمدنيين في قطاع غزة على أنه دعم لحماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة منذ عام 2006.

ويحتوي علم حماس على نص إسلامي (شهادة التوحيد) على خلفية خضراء، في حين أن العلم الفلسطيني هو ثلاثة ألوان سوداء وبيضاء وخضراء مع مثلث أحمر على اليسار.

وقال مسؤولون اتحاديون العام الماضي إنهم رصدوا ارتفاعا في التهديدات ضد الجاليات العربية واليهودية والمسلمة بعد بدء الحرب.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وأدى هجوم إسرائيل الانتقامي المدمر إلى مقتل ما لا يقل عن 38345 شخصًا، معظمهم أيضًا من المدنيين، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.

Since 2001 we take our shoes off in every airport because a terrorist attack in US soil. Now imagine getting into a @Delta flight and seeing workers with Hamas badges in the air. What do you do ? pic.twitter.com/xBbQllq2SM — i like teslas (@iliketeslas) July 10, 2024