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منطقة لبنانية.. قتيل بإطلاق نار وتهجم على مستشفى

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان إشكالا وقع مساء أمس الجمعة في منطقة الكورة - دير النور ادى إلى سقوط جريحين وتم نقل أحدهما الى مستشفى الكورة للعلاج.
ولاحقاً أقدم مجهولون على التهجم على المستشفى المذكور حيث حصل تبادل إطلاق نار اصيب نتيجته المدعو "صهيب درويش" بـ 3 طلقات نارية الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه، وفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
وسادت المنطقة اجواء من التوتر والغضب الشديد اثر مقـتل الشاب رافقه تسيير دوريات مكثفة للجيش وللمخابرات خوفاً من تجدد الاشكال.

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