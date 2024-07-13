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صباحا... الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ طلعات استكشافية فوق مزارع شبعا وحاصبيا

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أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسجل منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية لمسيرة اسرائيلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح".


ولفت المراسل، الى أن "ذلك تزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي بقذائف فوسفورية محرقة طاولت احراج راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية أشعلت حرائق في احراج الصنوبر والسنديان المستهدفة".

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