غوتيريش: 118 دولة داعمة لـ"أونروا" ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مضيفاً أن 118 دولة داعمة لـ"أونروا" ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها.

ومنذ اندلاع الحرب قبل 9 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن "أونروا" هي العمود الفقري لعمليات المساعدات.

وأضاف غوتيريش، في مؤتمر التعهدات لـ"أونروا" في نيويورك، :"ندائي للجميع هو، احموا أونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل. لأكون واضحاً لا بديل لـ"أونروا".