بلدية صيدا أمنت تجهيزات خاصة لكنس الشوارع وأصدرت حصيلة أعمال فرق الطوارىء والورش من 7-13 تموز 2024

صدر عن بلدية صيدا بيان بحصيلة الأعمال والمهام التي نفذتها فرق الطوارىء وورش بدعم من صندوق التكافل، أو تلك الأعمال التي تشرف عليها البلدية أو تتعاون فيها، وذلك عن الفترة الممتدة من 7-13تموز الجاري:

ـ كثفت بلدية صيدا أعمال تنظيف الشوارع والأحياء، وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل عدم تلزيم أعمال الكنس بشكل رسمي بعد. وعملت البلدية على شراء تجهيزات خاصة بالكنس وقامت فرقها بتنظيف ساحة الشهداء ومحيطها وتشحيل الأشجار والوسطيات والكنس، وأيضا. تجديد طلاء مجسم "شعلة تحرير صيدا من الإحتلال الإسرائيلي" وسط الساحة.

كما قامت فرق البلدية بكنس بوليفار الشهيد معروف سعد بالإتجاهين ذهابا وإيابا وعلى مدى يومين مزودة بالمعدات والتجهيزات الخاصة، ومنها شراء مكنسة أوتوتاميك تم تثبيتها على آليات البوب كات ، وباشرت إزالة الأتربة المتراكمة على طرفي الفاصل الوسطي الإسمنتي والأرصفة .

ـ تتواصل أعمال إنشاء 3 ريغارات جديدة في محيط مسجد الزعتري على بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري البحري، لتأمين إنسيابية تصريف أقنية الصرف الصحي ومياه الشفة وصيانة الريغارات الموجودة لضمان عدم إنسدادها .

ـ تقوم فرق البلدية بمؤازرة الشرطة البلدية في مهام إزالة المخالفات والمساعدة اللوجستية لإزالة يافطات مخالفة، او قص عوارض حديدية موضوعه بشكل مخالف في الطريق.

ـ تواصل فرق البلدية وبإشراف رئيس الدائرة الصحية في البلدية الدكتور مروان سعد، أعمال رش المبيدات للحشرات والقوارض والتعقيم في المسلخ ومحيطه، وكذلك في أحياء مختلفة من صيدا.