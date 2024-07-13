المكتب الإعلامي بغزة: أكثر من 100 شهيد ومصاب بقصف إسرائيلي على خيام النازحين غرب خان يونس

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن "مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس أسفرت حتى اللحظة عن أكثر من 100 شهيد ومصاب منهم طواقم بالدفاع المدني".



وأمس، أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّ "الجيش الإسرائيلي تراجع عن مناطق في تل الهوى ومنطقة الصناعة"، مضيفة "طواقمنا تتحرك لانتشال الشهداء".



إلى ذلك، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ "جيش الاحتلال انسحب من منطقة الصناعة بعد عملية عسكرية استمرت 7 أيام"، كاشفًا أنّ "عدد الشهداء في منطقة تل الهوى والصناعة بلغ قرابة 60".

وقال "قوات الاحتلال أشعلت النيران في معظم المباني في منطقة الصناعة"، مشيرًا إلى أنّ "جثث متناثرة في الشوارع وداخل المباني وعائلات كاملة استشهدت".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.