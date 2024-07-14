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تطور متوقع في عمل "النافعة".. ورخص السيارات "على الطريق"

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كشف مصدر إداري معني بتطور العمل ضمن "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" في الدكوانة، أن الأيام المقبلة ستحمل أخبار سارة لناحية العودة الى اصدار "رخص السيارات "(الدفاتر البلاستيكية) بإنتظار صدور قرار ديوان المحاسبة الذي من المرجح أن يعطي دفعا للشركة المشغلة للعودة الى إصدار الرخص البلاستيكية ، وذلك بعد المساعي التي قام بها المدير العام لهيئة إدارة السير محافظ بيروت مروان عبود وفريق عمله الذي يتابع عن كثب سير العمل في النافعة وطرق تسهيل المعاملات على المواطنين والمعقبين والموظفين في آنٍ واحد. 
المصدر ختم بأن عملية إصدار الدفاتر الرسمية بعد تسجيل السيارات أصبحت على قاب قوسين، وأن الإنتظام الكلي في العمل لن يستغرق اكثر من ثلاثة أشهر باقصى حد. 

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