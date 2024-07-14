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البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى ترامب بعد إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته خلال ما يبدو أنّها محاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي السبت في ولاية بنسيلفانيا.
واوضح المسؤول "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، مضيفا أنّ بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.
وسيعود الرئيس الأميركي إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي بعد إصابة منافسه في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في محاولة اغتيال على ما يبدو خلال تجمع انتخابي.
وكان مقررا أن يمضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، لكن سيعود إلى العاصمة الأميركية ويصل إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في بيان.

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