صباحا... الطيران الحربي والتجسسي يواصل فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه يستمر الحذر الشديد مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد بعد تصعيد ملحوظ من قبل الجيش الإسرائيلي ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا واخرها استهداف المنازل الاهلة في كفرشوبا وكفرحمام وشبعا في قضاء حاصبيا، تزامن مع تصعيد مماثل لحزب الله استهدف المواقع الاسرائلية في مستعمرات الجليل الأعلى وخاصة مستعمرة المطلة ومسكاف عام وغيرها من مستعمرات الجليل الأعلى، وفي ظل هذا التوتر القائم لم يفارق الطيران الحربي والتجسسي عن التحليق خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء راشيا الوادي في سهل البقاع.