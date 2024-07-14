صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

شؤون فلسطينية

قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس: حماس قررت وقف المفاوضات والضيف بخير ويشرف على العمليات

صيدا اون لاين

أفاد قيادي كبير في حماس وكالة فرانس برس الأحد بأن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة منددا ب"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل".
وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أن "رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الاطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".
ولفت الى أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف "بخير" بعدما استهدف بضربة إسرائيلية على قطاع غزة السبت.
واوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته، "القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة".

اقرأ أيضا

ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب

قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس: حماس قررت وقف المفاوضات والضيف بخير ويشرف على العمليات

وفاة الحاجة سرور مفلح نوفل، الدفن ظهر يوم الأحد في 14 تموز 2024

إنخفاض بدرجات الحرارة يليه ارتفاع مجددًا... هذه تفاصيل الطقس

دفعة جديدة من أطفال غزّة الجرحى تصل إلى بيروت

4 منهم نجحت... محاولات اغتيال رؤساء الولايات المتحدة عبر التاريخ

تم نسخ الرابط