بايدن: سنعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب والوحدة في بلدنا هي الهدف الأسمى الآن

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن امتنانه لأنّ "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بصحة جيدة ويتعافى"، وذلك إثر مُحاولة الاغتيال التي تعرّض لها أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وأكّد "أنني تحدثت الليلة الماضية مع ترامب واطمأننت على صحته"، معتبرًا أنّ "ما حدث لترامب أمس لا يُعبّر أبدًا عن قيم أميركا ولا يُمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدًا"، مشددًا على أنّ "لا مكان في أميركا لمثل هذا العنف فهذه ليست قيم بلادنا".

وأشار بايدن إلى أنّ "إف بي آي يتولّى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار في بنسلفانيا، ولا تفاصيل لدينا حتى الآن".

وكشف عن أنّه أصدر أوامره لـ"تعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدًا"، وقال: "سوف نعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب".