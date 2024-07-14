صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

بايدن: سنعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب والوحدة في بلدنا هي الهدف الأسمى الآن

صيدا اون لاين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن امتنانه لأنّ "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بصحة جيدة ويتعافى"، وذلك إثر مُحاولة الاغتيال التي تعرّض لها أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.
وأكّد "أنني تحدثت الليلة الماضية مع ترامب واطمأننت على صحته"، معتبرًا أنّ "ما حدث لترامب أمس لا يُعبّر أبدًا عن قيم أميركا ولا يُمكن أن نسمح بتكرار هذا أبدًا"، مشددًا على أنّ "لا مكان في أميركا لمثل هذا العنف فهذه ليست قيم بلادنا".
وأشار بايدن إلى أنّ "إف بي آي يتولّى قيادة التحقيق في حادثة إطلاق النار في بنسلفانيا، ولا تفاصيل لدينا حتى الآن".
وكشف عن أنّه أصدر أوامره لـ"تعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدًا"، وقال: "سوف نعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب".

اقرأ أيضا

وفاة الحاجة خديجة محمد حبلي، الدفن ظهر يوم الإثنين في 15 تموز 2024

هوكشتاين يعيش هاجس "إنجاز الاتفاق البرّي" قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض

فيديو نشره مُطلق النار قبل تنفيذه العمليّة: أكره ترامب!

تسجيل صوتي... كشف تفاصيل لحظة استهداف ترمب

معطيات جديدة عن محاولة الاغتيال

تطور متوقع في عمل "النافعة".. ورخص السيارات "على الطريق"

تم نسخ الرابط