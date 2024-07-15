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صباحا... حال من الهدوء الحذر يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

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افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "لا يزال الحذر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، جراء التصعيد الاسرائلي ضد المنطقة والذي استهدف خلال الساعات الماضية أطراف راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا".
واشار الى ان "ىسجل منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية لمسيرة اسرائلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم وخاصة تلة الاحمدية المشرفة على وادي برغز ومجرى الليطاني".

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