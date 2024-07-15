صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قوة من الجيش داهمت بلدة بريتال شرقي بعلبك وتعمل على ملاحقة مطلوبين

صيدا اون لاين

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن ان "قوة من الجيش اللبناني داهمت منذ الساعة السادسة من صباح اليوم بلدة بريتال شرقي بعلبك، وتعمل على ملاحقة مطلوبين في احياء غربي وشرقي البلدة".
واشار الى ان "القوة المداهمة استحدثت منذ صباح اليوم نقاط وحواجز عند مدخل البلدة وفي ساحتها الرئيسية".
وكانت قوة مماثلة من الجيش اللبناني داهمت امس بلدة بريتال وعملت على ملاحقة مطلوبين، تخلل المداهمة اطلاق نار ومصادرة سيارة رباعية الدفع، وبداخلها اسلحة وذخائر نقلت الى احد المراكز العسكرية.

اقرأ أيضا

صباحا... حال من الهدوء الحذر يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

إسرائيل تقصف مناطق "آمنة"... وتقطع الكهرباء والمياه

إلى المغترب اللبناني في الخليج... "تعا بَوْرِد"!

تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب.. صحيفة تكشف الكثير!

"كان هادئًا منعزلًا كثيرًا"... معلومات عن حياة مطلق النار على ترامب!

التزام فرنسي بتجنّب السيناريو الأسوأ جنوب لبنان.. السفير المصري: هدنة غزة ستنعكس على الملف الرئاسي

تم نسخ الرابط