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حزب الله أحيا الليلتين السابعة والثامنة من عاشوراء في صيدا والجوار

صيدا اون لاين

يواصل حزب الله في منطقة صيدا إحياء الليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها في الليلتين السادسة والثامنة، واستضاف قطاع صيدا عددا من العلماء والشخصيات الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها السامية ابرزهم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال د.مصطفى بيرم ، وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي (عج) في الغازية وسيد الشهداء (ع) في حارة صيدا ، السيدة الزهراء(ع) في صيدا ، الإمام الحسين (ع) في عنقون ، باحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة، باحة قاعة الإمام المهدي(عج)  في كفرحتى وحسينية بلدة بنعفول.

كما نظم الحزب بالتعاون مع حركة أمل مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة ، اركي ، قناريت ، زغدرايا ، زيتا ، رومين وحومين التحتا، فيما نفذ قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من المسيرات  وحلقات اللطم وموائد الإطعام الشعبية والمضائف وأنشطة خاصة بالفتية والأطفال من وحي المناسبة.

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