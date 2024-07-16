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آخر تطورات الجبهة الجنوبية... رشقات رشاشة وقصف بالقذائف الفوسفورية لمجرى الليطاني ليلا

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض مجرى نهر الليطاني منذ الليلة الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا. 
كما استهدف القصف الإسرائيلي وادي السلوقي لجهة قبريخا وطاول ايضا اطراف بلدة بني حيان بشكل متقطع.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ان العدو أطلق فجرا، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة وعلما الشعب.
كما أطلق القنابل المضيئة طوال الليلة الماضية، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

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