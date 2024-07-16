القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بـ"إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس"، مؤكدة أن "الجيش في حالة استنفار"، مشيرة إلى أن "قوات كبيرة تمشط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذي العملية".

وأفادت نجمة داود الحمراء أن "المصابين في إطلاق نار بالقرب من شيفي شومرون هم رجل يبلغ من العمر حوالي 32 عاما وفتيين يبلغان من العمر حوالي 15 و16 عاما، وحالتهم طفيفة، وقد أصيبوا جراء تناثر الزجاج وتم نقلهم إلى المستشفى مئير في كفار سابا".