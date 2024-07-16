المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: التحقيقات تتقدم في ملف "اوبتيموم"

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له الى أن "التحقيقات تتقدم في ملف "اوبتيموم" وهو الملف الادسم بعد "فوري" في مصرف لبنان "، متمنيا أن يتجاوب مصرف لبنان مع طلبات الحصول على مستندات التي تقدمت بها القاضية اللبنانية غادة عون".



وشدد المرصد على أن التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسير على قدم وساق من قبل القضاء الاوروبي ، والواضح ان هناك من يريد أن لا تصل الامور الى خواتيمها فتكشف الحقيقة ويحاسب المرتكب".