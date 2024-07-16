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خارجية أميركا: بلينكن ناقش مع مسؤولين اسرائيلييين أهمية تجنب التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن أكد لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الالتزام بأمن إسرائيل".
وشددت على ان ": بلينكن أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح الاسرى ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني"، مشيرة الى ان ": بلينكن بحث مع هنغبي وديرمر خطوات حل القضايا المتبقية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار".
واكدت وزارة الخارجية الاميركي ان "الوزير بلينكن ناقش أهمية تجنب التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتوصل لحل دبلوماسي".

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