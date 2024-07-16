نائب رئيس بلدية صيدا د. عبد الله يوسف كنعان قدم كتابه (من حي الشارع إلى..) إلى رئيس البلدية د. حازم بديع وإلى الإعلامي غسان الزعتري

قدم نائب رئيس بلدية صيدا د. عبدالله يوسف كنعان كتابه الجديد بعنوان " من حي الشارع إلى..."، وذلك إلى رئيس البلدية الدكتور حازم خضر بديع في مكتبه بالقصر البلدي.

وهنأ د. بديع د. كنعان على إصداره الكتاب الذي يحمل إسم الحي الذي ولد وترعرع فيه وهو حي الشارع، والكائن في صيدا القديمة –"زقزوق حمص ".

واعتبر د. بديع أن سيرة د. كنعان وعلاقاته الإنسانية الطيبة وحبه واندفاعه للعمل العام كانت سمة مميزة طبعت حياته ومحبته للناس وعشقه لمدينة صيدا وأهلها، وهو ما ترجم إندفاعا وعطاءٍ مميزا في العمل البلدي والإنساني .

كما قدم د. كنعان كتابه إلى المستشار الإعلامي في البلدية الصحافي السفير غسان الزعتري، الذي بدوره تمنى له دوام التوفيق والعطاء في الخدمة العامة ورسالة الطب والإبداع الأدبي والفكري.

إشارة إلى أن الكتاب يقع في 193 صفحة في 9 فصول تضمنت ذكريات الكتاب منذ طفولته وصباه، ومراحل توثيقية من سيرته الذاتية ، إضافة إلى محطات رئيسية من حياة د. كنعان العائلية والمهنية ، وأيضا محطة سفره إلى فرنسا للتخصص وعودته إلى المدينة لممارسة رسالة الطب في إختصاص طب الأنف والأذن والحنجرة منذ 1978 إنطلاقا من عيادته الكائنه في شارع رياض الصلح في المدينة، وأيضا تأسيسه متطوعا للمركز النموذجي لتأهيل المعاقين مدرسة الصم في جمعية رعاية اليتيم في صيدا. ومحطته البارزة في بلدية صيدا عضوا منتخبا منذ العام 2010 ، ونائبا للرئيس في العام 2023.

د. كنعان

ومما جاء في ختام كتابه يقول د. كنعان : مشيتها خطى كتبت علي. قضيت طفولتي في أزقة صيدا الدافئة شتاءً والباردة صيفاً، مشيت مسيرتي الكشفية حتى تبوأت أعلى الرتب. مشيت خطى سديدة لأنهي دراستي، وأكملت تحصيلي الجامعي في بلد غريب عن تقاليدنا وعاداتنا ونهلت العلم والمعرفة.

مشيت بالرغم من الصعاب والقهر والبعد عن الأهل وبيئتي الحاضنة .

فهذه الطريق التي أسير فيها ليلا نهارا، صحواً شتاءً، رسمت لي ولا مجال إلا سلوكها لتوصلني إلى أعلى وأسمى مهنة في الكون: التضحية في سبيل صحة الإنسان.

أعادتني الطريق إلى بلدي ومدينتي ، وعشت مع أهلي وأحبابي، مع الذين حرمتهم الطبيعة أن يكونوا أصحاء بل يشكون من حاجات خاصة.

واكبت سنين الحرب والخوف والدمار والتهجير والأوبئة، وما تخاذلت أو خضعت بل كنت دوما مؤمنا بأن الله يسدد خطاي وينير طريقي في الدرب الذي رسمه لي.. والله ولي التوفيق.

المؤلفات

وللكاتب د. كنعان عدة مؤلفات هي: