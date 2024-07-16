صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قوى الامن: تدابير سير في الضاحية الجنوبيّة اعتبارًا من فجر يوم غد ولحين الانتهاء بسبب إحياء ذكرى عاشوراء

صيدا اون لاين

اشارت المديـريّة العامـّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـةفي بيان، الى انه لمناسبة إحياء اليوم العاشر من شهر محرّم في الضاحية الجنوبيّة الواقع في 17/07/2024، وعطفًا على موافقة محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التّالية:أولاً: منع مرور الآليات والدرّاجات الآليّة على مختلف أنواعها، اعتباراً من السّاعة 02،00 من فجر تاريخ 17/07/2024، ولحين انتهاء المراسم، على أن يتم السّماح بمرور السيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة، وبعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا، حصراً من المداخل الثلاثة التّالية:


-مدخل النّوّاب – طريق المطار مقابل اتّحاد بلديّات الضّاحية- حاجز “الكوكّودي” بجانب سور المطار- حاجز البركات في محلّة التّيرو، بالقرب من خزّانات المطار.


ثانياً: منع المرور على جادّة عماد مغنيّة بالاتجاهين اعتبارًا من مستديرة الصيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غربًا، ابتداءً من السّاعة الخامسة من تاريخ 17/07/2024، ولحين انتهاء المراسم.

ثالثاً: إقفال طريق المطار القديم أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على المسلك الشرقي، وتحويل السير إلى المسلك الغربي والطرقات الفرعية.
رابعاً: حظر إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية.

واملت من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

اقرأ أيضا

إنقاذ فتاة بعد غرقها عند المسبح الشعبي في صيدا

بكتيريا شائعة تتلاعب بالجهاز المناعي لتصيبنا بالعدوى

مهما كنت ثرياً.. زيادة المال تعزز الشعور بالسعادة وفق هذه الدراسة!

"التّدمير البطيء"... هذا ما تسعى إليه إسرائيل

الحرب الطويلة وتداعياتها تفتح نقاش التمديد لقائد الجيش مجددا

ميقاتي الى العراق نهاية الاسبوع و"دورة الحربية" امام مجلس الوزراء اليوم

تم نسخ الرابط