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صيدا

رئيس بلدية صيدا ومدير عام مياه لبنان الجنوبي بحثا في سبل التعاون المشترك لتأمين حل مستدام لإنقطاع المياه في منطقة صيدا

صيدا اون لاين

قام رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع بزيارة إلى مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر في مكتبه في صيدا ، حيث جرى البحث في جملة مواضيع تتعلق بأزمة إنقطاع المياه في منطقة صيدا ، وسبل التعاون المشترك لتأمين المياه بشكل مستدام .

وبعد اللقاء قال د. بديع: زرت اليوم الدكتور وسيم ضاهر وتحدثنا في أزمة إنقطاع المياه التي مررنا بها في منطقة صيدا خلال الأيام الماضية،  وكيفية التعاون المشترك كي نتفادى هذه الأزمة بشكل نهائي. وقد وضعني د. ضاهر بشكل تفصيلي في صورة المشكلة، مشيرا إلى أن  أساس  هذه المشكلة  يتعلق بإنقطاع التيار الكهربائي .

وكان تباحث مشترك في التحضير لحلول بديلة مستدامة لتأمين المياه بشكل مستمر في منطقة صيدا، حتى ولو كان هناك إنقطاع في التيار الكهربائي او في خط الخدمات.

كما وضعنا أساسا للتعاون المشترك من أجل تأمين حل مشكلة إنقطاع مياه في صيدا القديمة، بحيث تؤمن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خزاناً كبيراً للمنطقة، ونحن كبلدية نؤمن قطعة أرض لوضع الخزان فيه.

كما وضعني د. ضاهر في صورة مشروع تعمل على تنفيذه المؤسسة للتحكم بتشغيل  محطات ضخ الصرف الصحي  على خط المجرور الرئيسي ومحطة الضخ في سينيق بواسطة أجهزة تحكم عن بعد (ريمونت كونترول)  تدار من مقر مؤسسة المياه ، بحيث لا يعود هناك حاجة لموظف يعمل على تشغيل أو إطفاء هذه المحطات ، وهذه خطوة جيدة وسريعة للتحكم بمحطات الضخ، وإن شاء الله  يتم إنجازها والبدء بتشغيلها خلال شهرين.

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