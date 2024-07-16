محفوض زار الحلبي لبحث تعويضات ورواتب الأساتذة العاملين والمتقاعدين في المدارس الخاصة

زار نقيب المعلمين نعمة محفوض يرافقه وفد من النقابة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حاملا جملة من المطالب أبرزها عن صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة العاملين والمتقاعدين في المدارس الخاصة.

وطلب محفوض من الحلبي "التدخل لإصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات"، فوعد الحلبي بتذليل جميع العقبات قريبًا وبإصدار المرسوم في مجلس الوزراء.

وفي الإطار نفسه تحدث محفوض عن ضرورة إطلاق خطة لإنقاذ صندوق التعويضات وتأمين مصادر التمويل له حفاظًا على تعويضات الأساتذة وجنى عمرهم.

كذلك طالب بتجديد البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات قبل ٣٠ أيلول من أجل تأمين الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين في الخاص، وإضافة ٣ رواتب إلى الرواتب الست التي يتقاضوها، وذلك أسوة بالأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وفي حال تأخر إقرار القوانين اللازمة لذلك. فوعد الوزير خيرًا بهذا الخصوص.

وطلب محفوض موعدًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في القانونين العالقين في المجلس ولم ينشرهما الرئيس نجيب ميقاتي، ومن أجل إيجاد حلّ لهذه المسألة التي تعنى بتغذية صندوق التعويضات وتفعيل تعويضات المعلمين في الفترة المقبلة.

ووضع محفوض الحلبي في أجواء رواتب المعلمين للعام المقبل وخصوصًا بالدولار النقدي للاستمرار في أداء رسالتهم.