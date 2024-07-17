الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف بنى تحتية لـِ"الحزب" (فيديو)

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": أغارت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية على بنى لحزب الله في منطقة يارين وعيتا الشعب وعلما الشعب في جنوب لبنان.

وأضاف، "كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية لإزالة تهديدات من منطقة مجدل زون".

وتابع أدرعي، "خلال ساعات الليلة المائية تم تفعيل انذارات في منطقة نهاريا بعد رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان ليتم اعتراض بعضها بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".

#عاجل 🟡 خلال ساعات الليلة الماضية: جيش الدفاع أغار على بنى إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان



🟡أغارت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية على بنى إرهابية لحزب الله في منطقة يارين وعيتا الشعب وعلما الشعب في جنوب لبنان.



🟡كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية لإزالة تهديدات من منطقة… pic.twitter.com/H12Bpb8owg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 17, 2024