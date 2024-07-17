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صباحا... حال من الهدوء الحذر يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

صيدا اون لاين

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "لا يزال الحذر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، جراء التصعيد الاسرائلي ضد المنطقة والذي استهدف خلال الساعات الماضية أطراف راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا".


واشار الى ان "الطيران التجسسي نوع "ام كا" يجدد طلعاته الاستكشافية التجسسية فوق أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع واقليم التفاح منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم".

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