تنتشر داخل المياه.. إحذروا هذه البكتيريا في المسابح

مع موجة الحر التي تضرب لبنان، أفيد مؤخرا عن إغلاق أحد المسابح في مدينة صور وذلك بعد صدور نتيجة عينة المياه من حوض السباحة والتي أتت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة واظهرت وجود بكتيريا pseudomonas aeruginosa. فما هي هذه البكتيريا وكيف تنتشر؟

يُشير مرجع طبي لـ "لبنان 24" إلى ان "طبيعة بكتيريا الـ Pseudomonas aeruginosa شديدة الخطورة وهي تتواجد في المياه الراكدة، وأنابيب المياه المنزلية، وجذور النباتات، والأخطر من ذلك في المستشفيات".

ولفت إلى انها "تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، خصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة أو الذين يدخلون المستشفى".

وأضاف: "تتراوح العدوى بين أن تكون خارجية بسيطة كتلك التي تُصيب الأذن أو بصيلات الشعر أو أن تكون داخلية خطيرة كتلك التي تُصيب الرئتين، أو مجرى الدم، أو صمامات القلب، كما ان الأعراض تتباين بحسب منطقة الجسم المُصابة".

ويوضح ان الـ Pseudomonas aeruginosa تُسبب العديد من أنواع العدوى منها: "أذن السبّاح (التهاب الأذن الخارجية) ، التهاب الأذن الخارجية الخبيث هو عدوى خارحية أكثر شدة في الأذن، التهاب الجريبات الخاص بحوض الاستحمام الساخن هو أيضا عدوى خارجية، الإكثيمة الغنغرينية هي التهاب جلدي يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من نقص شَّديد في تعداد الكريَّات البيض، كما تُسبب عدوى في العين.

أما عن طريقة العلاج منها، فيُشير إلى انها "تُعالج بإعطاء المضادات الحيوية الموضعية وهذا بالنسبة للعدوى الخارجية، أو بالمضادات الحيوية التي تُعطى عن طريق الوريد بالنسبة لحالات العدوى الداخلية الأكثر خطورة".

ودعا المرجع الطبي إلى التنبه من هذه العدوى لاسيما مع ارتياد اللبنانيين المسابح، مشددا على النظافة الشخصية إضافة إلى قيام المسابح بتعقيمها وتطهيرها للتخلص من البكتيريا والجراثيم المتواجدة بداخلها. واعتبر أنها عملية ضرورية لنظافة المسابح وعدم تسببها بانتقال البكتيريا التي تُسبب المشاكل الجلدية.