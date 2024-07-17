صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تنتشر داخل المياه.. إحذروا هذه البكتيريا في المسابح

صيدا اون لاين

مع موجة الحر التي تضرب لبنان، أفيد مؤخرا عن إغلاق أحد المسابح في مدينة صور وذلك بعد صدور نتيجة عينة المياه من حوض السباحة والتي أتت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة واظهرت وجود بكتيريا pseudomonas aeruginosa. فما هي هذه البكتيريا وكيف تنتشر؟
يُشير مرجع طبي لـ "لبنان 24" إلى ان "طبيعة بكتيريا الـ Pseudomonas aeruginosa شديدة الخطورة وهي تتواجد في المياه الراكدة، وأنابيب المياه المنزلية، وجذور النباتات، والأخطر من ذلك في المستشفيات".
ولفت إلى انها "تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، خصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة أو الذين يدخلون المستشفى".
وأضاف: "تتراوح العدوى بين أن تكون خارجية بسيطة كتلك التي تُصيب الأذن أو بصيلات الشعر أو أن تكون داخلية خطيرة كتلك التي تُصيب الرئتين، أو مجرى الدم، أو صمامات القلب، كما ان الأعراض تتباين بحسب منطقة الجسم المُصابة".
ويوضح ان الـ Pseudomonas aeruginosa  تُسبب العديد من أنواع العدوى منها: "أذن السبّاح (التهاب الأذن الخارجية) ، التهاب الأذن الخارجية الخبيث هو عدوى خارحية أكثر شدة في الأذن، التهاب الجريبات الخاص بحوض الاستحمام الساخن هو أيضا عدوى خارجية، الإكثيمة الغنغرينية هي التهاب جلدي يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من نقص شَّديد في تعداد الكريَّات البيض، كما تُسبب عدوى في العين.
أما عن طريقة العلاج منها، فيُشير إلى انها "تُعالج بإعطاء المضادات الحيوية الموضعية وهذا بالنسبة للعدوى الخارجية، أو بالمضادات الحيوية التي تُعطى عن طريق الوريد بالنسبة لحالات العدوى الداخلية الأكثر خطورة". 
ودعا المرجع الطبي إلى التنبه من هذه العدوى لاسيما مع ارتياد اللبنانيين المسابح، مشددا على النظافة الشخصية إضافة إلى قيام المسابح بتعقيمها وتطهيرها للتخلص من البكتيريا والجراثيم المتواجدة بداخلها. واعتبر أنها عملية ضرورية لنظافة المسابح وعدم تسببها بانتقال البكتيريا التي تُسبب المشاكل الجلدية.

اقرأ أيضا

رئيس بلدية صيدا يشكر أعضاء اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل المعالجة في صيدا على جهودهم لوضع المعمل على السكة الصحيحة

استهداف "رابيد" في جبال البطم (فيديو)

ماذا كشف وزير الدفاع عن رئاسة الأركان والكلية الحربيّة؟

"التعليم المهني" يكشف حقيقة نجاح طالب بِـ"البكالوريا" رغم تغيبه عن الامتحانات

فنيو الطيران المدني يهددون بشل حركة مطار بيروت

بكتيريا شائعة تتلاعب بالجهاز المناعي لتصيبنا بالعدوى

تم نسخ الرابط