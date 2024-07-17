وزير الإتصالات يؤكد: خطر إنقطاع الإنترنت صحيح وموجود!

أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "ما قاله مدير عام أوجيرو عماد كردية عن خطر انقطاع الإنترنت صحيح فوزارة الإتصالات لم تقبض منذ بداية السنة لليوم أي مبلغ للصيانة".

وتابع في حديث لِـ"صوت لبنان"، "لهدف تسيير المرفق العام يُمنع منعًا باتا انقطاع الانترنت والاتصالات في لبنان وفي أسوء الحالات ستضطر شركتا ألفا وتاتش بتغطية النفقات لحين دفع وزارة المال هذه النفقات".

وأشار القرم الى، أن "رواتب شركتي ألفا وتاتش أعلى من رواتب أوجيرو لأن القوانين فيهما سمحت لي برفع رواتبهم ولذلك أطالب بأن تصبح أوجيرو شركة مساهمة وبالتالي نستطيع رفع رواتب موظفيها".

وأضاف، الأموال المجباة من المواطن لا تعود لوزارة الإتصالات أو لأوجيرو إنما لوزارة المال وهذا الموضوع أساس المشكلة.

وأوضح القرم، أنه "بموجب قانون موزانة 2019 تم الغاء الموازنة الملحقة بموزانة وزارة الإتصالات وتقدمت عندها بطلب من مجلس الوزراء بتعليق العمل في هذا القانون لحين استكمال المراسيم التطبيقية ولكن لم يُنفّذ ونحن اليوم بصدد اعادة تقديم هذا الطلب واسترجاع الموازنة الملحقة في موازنة 2025".