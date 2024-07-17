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السيد نصرالله: نقول للذين يريدون منا الاعتراف بالكيان الغاصب والتطبيع معه "لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد"

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توجّه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إلى "الذين يريدون منا الاعتراف بهذا الكيان الغاصب وأن نعترف به ونطبّع معه"، قائلًا: "نردد ما قاله الإمام الحسين وسط الحصار: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد".
وتوجّه، في كلمته خلال إحياء ذكرى العاشر من المحرّم في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى "الذين يطلبون منا أن نتوقف عن إسناد المظلومين والمُعتدى عليهم في غزّة ويهوّلون علينا بالحرب"، قائلًا: "ألا إنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلة، وهيهات منا الذلّة"

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