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إسرائيل تُعلّق على خطاب نصرالله... إليكم ما قالته عنه

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علّقت وسائل إعلام إسرائيليّة على خطاب الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله، خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، وقالت "القناة الـ12 الإسرائيليّة" في هذا السياق، إنّ "نصرالله زاد اليوم من وتيرة التهديدات لإسرائيل".
وأضافت "القناة الـ12 الإسرائيليّة": "طوال الوقت عين نصرالله تفحص عن قرب ما يجري داخل إسرائيل، ويُصغي جيّداً إلى ما يقال هنا في النقاشات الداخليّة".
وكان نصرالله قال اليوم، إنّ "التمادي الإسرائيليّ بإستهداف المدنيين في جنوب لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم ضربها في السابق".
وتوجّه إلى الإسرائيليين قائلاً: "لن يبقى لديكم دبابات إن فكرتكم بشنّ حرب ضد لبنان"

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