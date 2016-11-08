هل تعلم لماذا لا يجوز فى الاسلام ان تصافح المراة رجلا .. حقا اجابة مقنعه

جاء رجل بريطاني إلى الشيخ وسأل: لماذا لا يجوز في الإسلام للمرأة أن تصافح رجلا؟
قال الشيخ: هل يمكن أن تصافح الملكة إليزابيث؟
قال الرجل البريطاني: بالطبع لا، هناك أشخاص فقط الذين يمكن أن يصافحو الملكة اليزابيث.
فأجاب الشيخ: المرأة لدينا هي الملكه والملكات لا تصافح الرجال الغرباء
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ثم سأل الرجل البريطاني الشيخ: لماذا الفتيات تستر الجسم والشعر؟
تبسم الشيخ واخذ اثنين من الحلوي، وفتح واحده وأبقى الاخري مغلقه. ألقى الاثنين على الأرض المتربة، وقال للبريطاني: إذا طلبت منك أن تأخذ واحده من الحلوي أي واحده سوف تختار؟
رد البريطاني: سأخذ االمغلقة .
قاال الشيخ: هذه هي الطريقة التي نعامل بها المرأة لدينا ....