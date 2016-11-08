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هل تعلم لماذا لا يجوز فى الاسلام ان تصافح المراة رجلا .. حقا اجابة مقنعه
2016-11-08
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المدينة نيوز-
جاء رجل بريطاني إلى الشيخ وسأل: لماذا لا يجوز في الإسلام للمرأة أن تصافح رجلا؟

قال الشيخ: هل يمكن أن تصافح الملكة إليزابيث؟

قال الرجل البريطاني: بالطبع لا، هناك أشخاص فقط الذين يمكن أن يصافحو الملكة اليزابيث.

فأجاب الشيخ: المرأة لدينا هي الملكه والملكات لا تصافح الرجال الغرباء .

ثم سأل الرجل البريطاني الشيخ: لماذا الفتيات تستر الجسم والشعر؟

تبسم الشيخ واخذ اثنين من الحلوي، وفتح واحده وأبقى الاخري مغلقه. ألقى الاثنين على الأرض المتربة، وقال للبريطاني: إذا طلبت منك أن تأخذ واحده من الحلوي أي واحده سوف تختار؟

رد البريطاني: سأخذ االمغلقة .

قاال الشيخ: هذه هي الطريقة التي نعامل بها المرأة لدينا ....  

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