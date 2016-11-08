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هل تعلم لماذا لا يجوز فى الاسلام ان تصافح المراة رجلا .. حقا اجابة مقنعه أرسل الخبر





قال الشيخ: هل يمكن أن تصافح الملكة إليزابيث؟



قال الرجل البريطاني: بالطبع لا، هناك أشخاص فقط الذين يمكن أن يصافحو الملكة اليزابيث.



فأجاب الشيخ: المرأة لدينا هي الملكه والملكات لا تصافح الرجال الغرباء .



ثم سأل الرجل البريطاني الشيخ: لماذا الفتيات تستر الجسم والشعر؟



تبسم الشيخ واخذ اثنين من الحلوي، وفتح واحده وأبقى الاخري مغلقه. ألقى الاثنين على الأرض المتربة، وقال للبريطاني: إذا طلبت منك أن تأخذ واحده من الحلوي أي واحده سوف تختار؟



رد البريطاني: سأخذ االمغلقة .



قاال الشيخ: هذه هي الطريقة التي نعامل بها المرأة لدينا .... جاء رجل بريطاني إلى الشيخ وسأل: لماذا لا يجوز في الإسلام للمرأة أن تصافح رجلا؟قال الشيخ: هل يمكن أن تصافح الملكة إليزابيث؟قال الرجل البريطاني: بالطبع لا، هناك أشخاص فقط الذين يمكن أن يصافحو الملكة اليزابيث.فأجاب الشيخ: المرأة لدينا هي الملكه والملكات لا تصافح الرجال الغرباء .ثم سأل الرجل البريطاني الشيخ: لماذا الفتيات تستر الجسم والشعر؟تبسم الشيخ واخذ اثنين من الحلوي، وفتح واحده وأبقى الاخري مغلقه. ألقى الاثنين على الأرض المتربة، وقال للبريطاني: إذا طلبت منك أن تأخذ واحده من الحلوي أي واحده سوف تختار؟رد البريطاني: سأخذ االمغلقة .قاال الشيخ: هذه هي الطريقة التي نعامل بها المرأة لدينا .... المدينة نيوز- Saida Online