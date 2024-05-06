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صحة وطب

هذا ما يحدث لو تناولت 'العفن' عن طريق الخطأ

خبز عفن
خبز عفن

قد يجتاح العفن العديد من الأطعمة في ثلاجتك، وقد لا تلاحظ الأمر فورًا ما يجعلك تتناول القليل منه قبل تدارك الموقف.

وقالت الدكتورة كريستين لي، الاختصاصية بأمراض الجهاز الهضمي في مستشفى كليفلاند لموقع "يو اس ايه تواداي" إن استهلاك العفن قد لا يؤدي للإصابة بأمراض على الفور، فطالما أن الجهازين المناعي والهضمي يعملان بشكل سليم، فإن تناول القليل من العفن لن يحدث أي أعراض ولن يسبب أي مشاكل صحية تذكر.

ومع ذلك، فإن كمية العفن التي يأكلها الفرد قد تؤدي لحدوث ردة فعل، إذ إن تناول كميات كبيرة منه قد تصيبك بالغثيان وعسر الهضم والإسهال أحيانًا.

وأوضحت الدكتورة أن الأعراض السابقة لا تعد تسممًا، بل هي الآلية التي يتبعها الجسم للدفاع عن نفسه، في محاولة للتخلص من العنصر الغريب الذي اقتحمه.

وقالت الدكتورة لي "إذا تناولت العفن عن طريق الخطأ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو ترطيب جسمك من خلال شرب المزيد من الماء".

لكن في حال تناول العفن بشكل متكرر، أكدت الدكتورة أن ذلك قد يؤدي للإصابة بالتهابات بكتيرية لها تداعيات مختلفة، فمثلًا يؤدي استهلاك بكتيريا الليستيريا إلى الإصابة بعدوى الليستيريا، التي تسبب الحمى والقشعريرة والغثيان والإسهال. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تكون قاتلة.

ووفقًا لمايو كلينيك فإن تناول "اللحوم المعالجة بشكل غير صحيح ومنتجات الألبان غير المبسترة" من الأسباب الشائعة للإصابة بهذا النوع من العدوى البكتيرية.

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