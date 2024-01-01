صيدا اون لاين

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موقع إخباري، ثقافي، اجتماعي منوّع ينشر أخبار صيدا ولبنان بمصداقيّة وموضوعيّة، بالإضافة إلى الأخبار العربيّة والدوليّة

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لبنان

إليكم آخر التطورات في ملف "التيكتوكرز"!

بعد محاولتها الانتحار من فوق نفق الشياح.. طلب من "قوى الأمن"

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صيدا

متوسطة معروف سعد في صيدا تُحيي الذكرى الرابعة والعشرين على تحرير الجنوب اللبناني

بحضور كل من رئيس المنطقة التّربويّة في الجنوب الأستاذ " أحمد صالح" ، السّيدة " إيمان سعد" ممثلة النائب الدّكتور" أسامة سعد، وفود قطاعات تربويّة وحزبيّة ومخاتير، مديري المدارس، ممثلي جمعيّات أهليّة، الهيئة التعليمية والادارية في متوسطة الشّهيد معروف سعد، كشّاف التّربية الوطنيّة " أسود الغاب"، أهالي الطلاب

الأب سليمان وهبة تعرض لاعتداء بالضرب والسرقة في كفرفالوس على طريق جزين - صيدا

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

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منوعات

وفاة الممثل اللبناني القدير فؤاد شرف الدين

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شؤون فلسطينية

بالصور... هوية الجندي المصري الذي قتل بنيران إسرائيلية عند رفح

استطلاعٌ "جديد": 70% من الإسرائيليين يرغبون في إزاحة نتنياهو

القناة 14 الإسرائيلية: جنود مصريون أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت للوسطاء عرضين لتحريك مباحثات صفقة تبادل الأسرى

الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من الضحايا في قصف إسرائيلي قرب رفح

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عربي دولي

اعتراف اسبانيا وايرلندا والنروج بدولة فلسطين..يدخل حيز التنفيذ اليوم

تعترف مدريد ودبلن وأوسلو رسمياً الثلاثاء، بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل الذي ترى فيه "مكافأة" تُمنح لحركة حماس في خضم الحرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل الاثنين إلى جانب نظيريه الايرلندي والنروجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني".

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مطلوب موظفين للعمل في صيدا

مطلوب موظفين لمطعم في صيدا

مطلوب موظفين (رجال ونساء) لمعمل شيبس موجود في منطقة عين المير - لبعا

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