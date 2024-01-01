صيدا اون لاين

متوسطة معروف سعد في صيدا تُحيي الذكرى الرابعة والعشرين على تحرير الجنوب اللبناني
بحضور كل من رئيس المنطقة التّربويّة في الجنوب الأستاذ " أحمد صالح" ، السّيدة " إيمان سعد" ممثلة النائب الدّكتور" أسامة سعد، وفود قطاعات تربويّة وحزبيّة ومخاتير، مديري المدارس، ممثلي جمعيّات أهليّة، الهيئة التعليمية والادارية في متوسطة الشّهيد معروف سعد، كشّاف التّربية الوطنيّة " أسود الغاب"، أهالي الطلاب
اعتراف اسبانيا وايرلندا والنروج بدولة فلسطين..يدخل حيز التنفيذ اليوم
تعترف مدريد ودبلن وأوسلو رسمياً الثلاثاء، بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل الذي ترى فيه "مكافأة" تُمنح لحركة حماس في خضم الحرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل الاثنين إلى جانب نظيريه الايرلندي والنروجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني".