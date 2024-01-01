صيدا اون لاين

متوسطة معروف سعد في صيدا تُحيي الذكرى الرابعة والعشرين على تحرير الجنوب اللبناني

بحضور كل من رئيس المنطقة التّربويّة في الجنوب الأستاذ " أحمد صالح" ، السّيدة " إيمان سعد" ممثلة النائب الدّكتور" أسامة سعد، وفود قطاعات تربويّة وحزبيّة ومخاتير، مديري المدارس، ممثلي جمعيّات أهليّة، الهيئة التعليمية والادارية في متوسطة الشّهيد معروف سعد، كشّاف التّربية الوطنيّة " أسود الغاب"، أهالي الطلاب