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بالفيديو: ضربات إسرائيلية عنيفة تهزّ الجنوب.. هذه المناطق تعرّضت للقصف!

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نفّذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الإعتداءات الجديدة العنيفة ضّد قرى وبلدات جنوب  لبنان، اليوم الإثنين.

ولفتت مصادر ميدانية إلى أن الغارات المعادية استهدف مرتفعات مليخ وسجد واللويزة في إقليم التفاح، كما تم استهداف محيط نبع الطاسة.
كذلك، ذكرت المصادر أن العدو الإسرائيلي قصف بواسطة سلاح المدفعية المنطقة الواقعة بين العديسة وكفركلا.

وتزامناً مع هذا التصعيد الميداني، تحدّثت المعلومات عن إطلاق صاروخٍ من جنوب  لبنان باتجاه موقع حدب يارين المُعادي مقابل بلدتي البستان ويارين.

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