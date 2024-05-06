النائب أسامة سعد على رأس وفد قدّم التعازي للسيدة بهية الحريري في دارة مجدليون
قام أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على رأس وفد، بزيارة لرئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة " السيدة بهية الحريري في دارتها في مجدليون مقدمين التعازي بوفاة زوجها المغفور له بإذن الله الحاج مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر ) ، وذلك بحضور المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب .
وضم الوفد المرافق للنائب سعد " مدير مكتبه الأستاذ طلال أرقدان ، وامين سر اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور خالد الكردي ، وعضو قيادة التنظيم ناصيف عيسى ( أبو جمال)، ومدير "مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية " الأستاذ وائل قبرصلي ".