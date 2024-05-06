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النائب أسامة سعد على رأس وفد قدّم التعازي للسيدة بهية الحريري في دارة مجدليون

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قام أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على رأس وفد، بزيارة لرئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة " السيدة بهية الحريري في دارتها في مجدليون مقدمين التعازي بوفاة زوجها المغفور له بإذن الله الحاج مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر ) ، وذلك بحضور المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب . 
وضم الوفد المرافق للنائب سعد " مدير مكتبه الأستاذ طلال أرقدان ، وامين سر اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور خالد الكردي ، وعضو قيادة التنظيم ناصيف عيسى ( أبو جمال)، ومدير "مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية " الأستاذ وائل قبرصلي ".

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