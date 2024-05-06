حماس تعلن موافقتها على مقترح "هدنة غزة".. ما هي أبرز بنوده؟

أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.

وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين".

وأوضحت الحركة "أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات

وقال البيان إن "حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

ماذا يشمل المقترح؟

في السياق، قال مصدر في حماس للحدث إن الحركة وافقت على مقترح من 3 مراحل يبدأ بوقف النار لـ 40 يوما.

أضاف:" المرحلة الأولى تشمل عودة النازحين وتبادل عدد من الأسرى، حيث تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيلية مقابل 800-1000 فلسطيني"، مشيرا إلى أن المرحلة تشمل أيضا وقف النار وانسحاب إسرائيل من وادي غزة.

من جهة أخرى، قال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية إنّه "في الوقت الحالي لا يؤخذ رد حماس على محمل الجد وسنتلقى الرد ونبحثه".

وقال مصدر حكومي أن إعلان حماس "خدعة" تهدف إلى إظهار إسرائيل كدولة متمردة".

يأتي ذلك بعد أن أكد إعلام إسرائيلي أن "مصر أرسلت رسالة إلى إسرائيل تطالبها بوقف العملية البرية في رفح".

بالتوازي، عبّر الفلسطينيون عن فرحهم بموافقة حماس على مقترح الهدنة، إذ سادت أجواء الاحتفالات داخل رفح.