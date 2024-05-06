الشرطة الأمريكية تقتل مختلا عقليا استنجد بها لإنقاذه (فيديو)

أطلق ضابطا شرطة أمريكيان، النار على مراهق يعاني مشاكل عقلية، بعدما استنجد هو نفسه بخدمة الطوارئ 911 لمساعدته على ما يبدو من حالة نفسية طارئة ألمت به، فيما كان يحمل مقصًّا، بحسب فيديو يوثق حادثة إطلاق النار على الفتى.

وبينما كان شقيق المجني عليه وأمه يشاهدان ذلك، حسبما أظهرت لقطات كاميرا نشرت حديثًا، أردى الشرطيان الشاب في مطبخ منزله في مارس الماضي؛ ما وصفته الشرطة بالوضع الفوضوي.

لكن الفيديو، الذي نُشر الجمعة، جدد أيضًا الانتقادات لقرار إطلاق النار على الرجل الذي كان يمسك مقصًّا ويبدو أنه يعاني اضطرابًا عقليًّا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ونشر مكتب المدعي العام في نيويورك اللقطات من الكاميرات المثبتة على رداء الشرطي، كجزء من التحقيق في إطلاق النار.

وصلت الشرطة إلى منزل الشاب روزاريو في أوزون بارك في ذلك اليوم استجابة لمكالمة 911 لشخص يعاني اضطرابًا عقليّا.

وقال جون تشيل، رئيس دورية قسم الشرطة، في ذلك الوقت، إن الضابطين وصلا في غضون دقيقتين، ووقع إطلاق النار بعد نحو ثلاث دقائق من وصول ماثيو سيانفروكو وسلفاتوري ألونجي إلى مكان الحادث، وفقًا لمقاطع الفيديو.

وقال تشيل إن إطلاق النار وقع بعد أن أصبح الوضع محمومًا للغاية وفوضويًّا وخطيرًا على الفور مضيفا أن الضابطين ليس لديهما خيار سوى إطلاق النار على روزاريو بعد أن تحرك نحوهما بالمقص.

وفي الفيديو يظهر الضابطان، وهما يحملان أسلحتهما، فيما يمكن سماع طلقة نارية في مقاطع الفيديو بينما تتشبث والدته كوستا بابنها روزاريو ويحاول ابنها الآخر سحبها بعيدًا. عاد روزاريو إلى المطبخ، ليصرخ الضابطان عليهما الأم والابن الآخر ليبتعدا عن الطريق.

وفي الفيديو المرفق يمكن سماع ما لا يقل عن أربع طلقات نارية بينما كان روزاريو يترنح ثم سقط على بطنه.