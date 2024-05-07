المستشار الثقافي الإيراني في لبنان زار معرض الكتاب في نادي خريجي المقاصد في صيدا

زار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان فضيلة السيد كميل باقر يرافقه مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة صيدا علي فنيش قاعة الانشطة في جمعية خريجي المقاصد الخيرية في صيدا كما زار باقر ورشة الرسم التي نظمتها الجمعية على هامش المعرض والتي أشرفت عليها المهندسة والرسامة نيفين جمعة.

والتقى باقر د.هيام لطفي رئيسة الجمعية وعدد من اعضاء الجمعية حيث تباحث معها حول سبل التعاون بين المستشارية والجمعية حول العديد من الأنشطة والمشاريع الثقافية كما دار حوار مطول حول المستجدات والتطورات السياسيّة الأخيرة في لبنان والمنطقة ونوه ياقر بالجهود التي قامت بها الجمعية لتنظيم هذا البرنامج الثقافي على مدى اسبوع كامل .