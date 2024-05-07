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إقتصاد وأعمال

الذهب يصعد مع رهانات خفض الفائدة الأمريكية وصراع الشرق الأوسط

ذهب
ذهب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.

وبحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا. ويواصل الاحتياطي الاتحادي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة".

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز يوم الاثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة. ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.

ويتوقع المتداولون بنسبة 64 بالمئة خفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأضاف سيمبسون أن "المخاوف من احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة" ساعدت الذهب أيضا.

كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. ووافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولار.

وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولار.

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